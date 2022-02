Ferlaino: "Cosa penso di De Laurentiis? Lotta per lo scudetto avendo i conti in regola, non ci sono appunti da muovere"

Notizie calcio Napoli - Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport, Corrado Ferlaino ha parlato del Napoli attuale di De Laurentiis. L'ex presidente del Napoli si è soffermato sia sulla gestione conomica da parte di de Laurentiis ma anche sulla decisione di Lorenzo Insigne di andare a scadenza di contratto per poi scegliere di giocare nella Mls con la maglia del Toronto

Da lucido irrazionale, allora, si esprima su Insigne.

"E’ andata secondo natura: da una parte c’è una società che non può andare oltre certi limiti, o non vuole, e dunque tiene la propria offerta bassa; dall’altra c’è un giocatore che ha la possibilità di strappare così tanti soldi da non crederci. Sono le leggi del mercato, non c’è da scandalizzarsi, né da fare del moralismo".

Il dirigente Ferlaino cosa pensa di De Laurentiis?

"Che se lotti per lo scudetto ed hai i bilanci in regola come li ha il Napoli non ci sono appunti da muovere".