Feltri: "Isotta ha ragione a definire Totò un santo: leggete il suo libro e convertitevi!"

Napoli Calcio - Vittorio Feltri scrive nel suo editoriale su Libero elogiando Totò:

"Tanto quanto Isotta, che si trovò spesso a peregrinare nei sottoscala dei giornali nonostante o forse proprio a causa delle sue altezze letterarie e il suo divincolarsi dalle ’ndrine dei pensatori certificati, anche Totò fino alla morte fu oggetto di discriminazione da parte dell’intellighenzia che storceva il naso guardando le sue gag. Ma l’intellighenzia di solito non capisce niente delle cose non conformi alle convinzioni degli “intellighenti”, e per non subire scivoloni di autostima le cestina. Che altro fanno i santi, spiega Isotta, se non quello che ripeteva Totò, di essere lieto di aver fatto il comico perché la comicità aiuta la gente a prendere vita come viene e gliela rende più accettabile? L’attore deve essere «come il medico, deve andare dove lo chiamano, dove c’è bisogno di lui".