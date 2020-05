Fase 2 per il calcio, via agli allenamenti di gruppo, Il Mattino: la FIGC studia l'alternativa, pronti i playoff se Spadafora ha altri dubbi sul campionato

Ultime calcio - Altro che piano B. Sia pur tra inevitabili turbamenti ma la formula dei playoff sta diventando la coperta di Linus del calcio italiano. Nel senso che se il 28 maggio il ministro Spadafora dovesse tirar fuori dall'armadio il solito armamentario di dubbi, paure e sospiri sulla ripartenza della serie A il 13 giugno (o anche il 20 giugno) ecco che Gravina e company potrebbero calare sul tavolo la formula dei playoff e dei playout e risparmiare a tutti il lungo cammino di 124 partite (almeno 12 a squadra) da giocare tra fine giugno e inizio (o metà) agosto.

Come riporta Il Mattino:

"Intanto ieri il nuovo protocollo è arrivato via pec a tutti i club e da oggi anche il Napoli dà il via alla fase 2 con gli allenamenti di gruppo. In tutto questo, l'1 luglio ci sarebbero le semifinali di Coppa Italia (Napoli-Inter) con finale tra il 15 e il 22 luglio. Playoff, dunque, non solo se il campionato si dovesse fermare per dei casi di positività. In ogni caso, sarebbe pur sempre un verdetto sul campo. E il format verrà deciso il 3 giugno, data probabile del nuovo Consiglio federale. Lo scudetto potrebbe essere conteso dalle prime 8 (per buona pace di Lotito) o persino dalle prime 12 in classifica. Nel primo caso, il Napoli affronterebbe nei quarti di finale l'Inter. Se fosse una formula più allargata Juventus, Lazio, Inter e Atalanta potrebbero saltare il primo turno e attendere le vincenti degli spareggi (in questo caso, per esempio, il Napoli sesto se la vedrebbe con il Sassuolo 11esimo). Poi però c'è anche l'opzione delle tre fasce: magari le prime sei o le prime otto per lo scudetto, in quattro o in sei (o anche in otto) per i piazzamenti (c'è pur sempre una bella differenza in milioni di euro tra arrivare settimi o dodicesimi) e quelle che restano si giocherebbero la salvezza. Chiaro che c'è chi scalcia per una formula finale così, ma per tanti sarebbe una buona soluzione: per esempio per i broadcaster che si ritroverebbero con un pacchetto di partite di un fascino unico. La formula straordinaria in un periodo unico nella storia".