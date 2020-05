Fase 2 allenamenti SSC Napoli, ADL ha varato il programma per ritornare a lavorare: tra le novità niente magazzinieri, i dettagli

Serie A - L'edizione odierna del Corriere dello Sport illustra dettagliatamente quale sarà il programma del Napoli per gli allenamenti che dovrebbero iniziare da venerdì:

Serie A

Ripresa Serie A, il Napoli torna ad allenarsi

"La fase-2 è ufficialmente aperta anche per il Napoli, che da stamattina seguirà i protocolli e provvederà ad avvicinarsi a Castel Volturno, già attrezzato e sanificato per accogliere una squadra che ha bisogno, ovviamente, di un altro tampone (previsto per giovedì), che si sottoporrà agli esami sierologici e che poi si incamminerà venerdì in direzione del Centro Sportivo e lo farà seguendo orari diversi per evitare che ci possa essere assembramento tra i quarantadue rappresentati di un club che ha voglia di rimettersi a giocare, quando la sicurezza lo consentirà. Si comincerà, presumibilmente al mattino, e si resterà per un'ora circa ad assecondare le esigenze di un fisico che ha bisogno di ritrovare la condizione. Le sedute - aerobiche ma anche tecniche, perché stavolta si potrà anche palleggiare da soli avendo spazio intorno a sé e ragguardevole distanza dai propri compagni - saranno chiaramente gestite da Gattuso e dal proprio staff (in totale saranno in nove), con il settore medico (Raffaele Canonico, Enrico D’Andrea e Gennaro De Luca), con due fisioterapisti e nessun altro: gli uffici resteranno chiusi, non ci saranno magazzinieri"