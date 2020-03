CorSport - Fabian e Zielinski in contatto con De Laurentiis per il rinnovo, ma le altissime clausole rallentano le trattative: le cifre

Secondo l'edizione di oggi del Corriere dello Sport, Fabian è un grande obiettivo del Real Madrid e piace molto anche al Barça, ma i suoi manager stanno discutendo da mesi il rinnovo con il club azzurro. Rinnovo ma soprattutto ritocco dell’ingaggio, considerando che la scadenza è fissata al 2024. Il nodo? La clausola rescissoria valida per l’estero: 180 milioni di euro, la prima proposta del Napoli; tra i 70 e i 90 milioni, la controproposta spagnola.

Fabian, Di Lorenzo, Zielinski ed Insigne che esultano.

Ancora più datata la discussione con l’entourage di Zielinski, in scadenza nel 2021 e dunque caso urgentissimo: anche in questo caso è l’importo della clausola proposta a non convincere - 100 milioni -, ma l’intenzione è blindare Piotr al più presto.