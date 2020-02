Fabian tra rinnovo e mercato, CorSport: il Barcellona non molla la presa, al San Paolo per vederlo da vicino

Ultime calciomercato Napoli. Momento di ripresa per Fabian, a segno contro il Brescia nel definitivo 2-1 per gli azzurri. Il centrocampista spagnolo, tornato a fare la mezzala con Gattuso, sta pian piano tornando sui livelli dell'anno scorso ed è pronto ad essere protagonista da qui alla fine della stagione. A cominciare dalla sfida contro il Barcellona: l'edizione odierna del Corriere dello Sport fa un sunto sulla posizione di Fabian, tra rinnovo e le lusinghe di Real Madrid e lo stesso Barcellona.

Due fulmini e via dopo una lunga assenza ingiustificata e un’altra più breve e giustificata dall'influenza. Il passato, ormai: basta rimuginare. E anzi non resta che vivere intensamente il presente: e dunque la grande sfida con il Barça, club estremamente interessato a lui proprio come il Real Madrid. A suo tempo, il mercato può aspettare, però l’idea è che Fabian avrà una voglia matta di farsi notare dai suoi connazionali, ed estimatori.

Ipotetico, certo: perché il giocatore ha un contratto con il Napoli fino al 2023 e anzi, da un bel po', il suo entourage sta anche discutendo del rinnovo con ritocco insieme con De Laurentiis. Il nodo? L'importo della clausola rescissoria valida esclusivamente per l'estero: 180 milioni di euro, la prima proposta del club azzurro; tra i 70 e i 90 milioni, la controproposta che ha riaperto la discussione tra le parti.