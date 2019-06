Europeo U21, Italia-Spagna le probabili formazioni di Gazzetta: in campo Meret e Fabian [GRAFICO]

Stasera c'è il debutto dell Under 21 italiana all'Europeo di categoria contro la Spagna. In campo ci saranno due calciatori del Napoli. In porta per Gigi Di Biagio ci sarà Alex Meret mentre a guidare la regia nella nazionale iberica ci sarà Fabian Ruiz. In allegato il grafico delle formazioni.

ITALIA-SPAGNA: PROBABILI FORMAZIONI

Di seguito, le probabili formazioni di Italia-Spagna secondo la Gazzetta dello Sport.