Eurogol Mertens, i quotidiani lo elogiano nelle pagelle: un capolavoro che appartiene al genio di un fuoriclasse

Ultimissime Napoli - Dries Mertens è stato l'uomo decisivo nel successo del Napoli a Cagliari. Ecco le pagelle del belga:

Gazzetta dello Sport 7. Una punizione fuori di poco per scaldare il destro, poi lo splendido tiro a giro che decide la partita. E sono 120.

Corriere dello Sport 7. E' un capolavoro che appartiene al genio di un fuoriclasse. Una bellezza estrema per abbagliare esentirsi ormai una leggenda: Hamsik è ad un gol e sarà un gioiello.

Tuttosport 7. Al Cagliari crea sempre problemi con la sua velocità di base. Gol d’autore che lo consacra e che rilancia le ambizioni della sua squadra.

Il Mattino 7. Il suo primo tiro in porta è su una punizione fuori non di molto: il belga nel primo tempo prova a cucire il gioco abbassandosi per ricevere palla perchè non viene quasi mai cercato con efficacia in verticale. Nella ripresa tira fuori il coniglio dal cilindro con uno dei suoi colpi preferiti: la rete numero 120 in maglia azzurra.

Repubblica 7.

Corriere della Sera 7.