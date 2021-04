Euro 2021, chi verrà convocato? Tuttosport: Insigne punto fermo, Meret si gioca un posto con altri due portieri

Napoli Calcio - I margini di incertezza da qui a fine maggio non sono molti. Lo ha certificato lo stesso Roberto Mancini in apertura di raduno della Nazionale: «Il gruppo è già formato, siamo molto vicini ai 23 nomi. Una o due pedine potranno cambiare, il campionato potrebbe offrire ancora sorprese». Ne parla Tuttosport.

“Titolare Donnarumma, il ct ha grande stima umana oltre che professionale per Sirigu. Tra gli emergenti, in vantaggio Cragno che deve guardarsi dalla concorrenza di Meret e Gollini”

“L’unico punto fermo è Insigne: ritenuto indispensabile da ct per il modo in cui riesce a legare i reparti e a dialogare con Verratti. Avanti Bernardeschi, Berardi e Chiesa mentre ha perso posizioni El Shaarawy. Per il ruolo di punta Immobile e Belotti. Se dovesse cambiare una scelta, Mancini propenderebbe per un elemento duttile: favorito Kean rispetto a Caputo”