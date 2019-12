Esonero Ancelotti, Gazzetta: De Laurentiis in continuo contatto con i suoi collaboratori. Un'altra prestazione così con il Genk sarebbe difficile da sopportare

Ultime Calcio Napoli - Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis continua a restare in contatto con i suoi collaboratori per prendere una decisione sul futuro di Carlo Ancelotti.

"Ancelotti riesce persino a sorridere, Carletto, quando gli viene chiesto se Gattuso l’ha chiamato per informarlo sull’approccio avuto con De Laurentiis. «Queste voci fanno parte del gioco. Rino è mio fratello, ma non gli ho chiesto nulla, perché ho piena fiducia in quello che dice il presidente». Il quale continua a restare in stretto contatto coi suoi collaboratori per decidere il da farsi sulla questione allenatore. Ma un’altra prestazione del genere, martedì sera, sarebbe difficile da sopportare".