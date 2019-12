Esonero Ancelotti? CorSport: De Laurentiis avvia i contatti con tre allenatori! In Filmauro fissato un appuntamento con un 'mister X'

Calciomercato Napoli - Si chiamano «marcature preventive» e poi ci sono i “casting”, volete che De Laurentiis non li conosca?, per “studiare” meglio, da vicino e possibilmente anche dentro, chi siano gli eventuali candidati per una eredità, quella della panchina della Ssc Napoli su cui siede attualmente Carlo Ancelotti. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Esonero Ancelotti, contatti con tre allenatori

“Il senso di inquietudine attanaglia De Laurentiis e l’ha spinto ad incollarsi a un cellulare per telefonare a Allegri, a Spalletti e a Gattuso. In via XXIV maggio per ora c’è fissato un appuntamento con un signore che si può chiamare «mister X», l’identikit di un allenatore che oggi dovrebbe accomodarsi a casa De Laurentiis, dove arriverà anche Giuntoli: