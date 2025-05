Esodo tifosi Napoli a Parma, ma è caos biglietti! Tante ricevitorie hanno chiuso o annunciato di non vendere

Ultime notizie SSC Napoli - Ci sarà un esodo di tifosi del Napoli verso Parma, il settore ospiti è sold-out ma ieri la vendita dei biglietti ha registrato delle criticità.

Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, i sostenitori del Napoli possessori di fidelity card "potevano acquistare solo tagliandi del settore ospiti. La vendita spettava solo al circuito Viva Ticket solo in modalità cartacea ma tante ricevitorie hanno chiuso o annunciato di non vendere biglietti nonostante i tifosi in coda. In meno di mezz’ora si è riempito il settore ospiti del Tardini, alle 14.25 è stato annunciato il sold-out con 3500 tifosi azzurri tra tante polemiche".