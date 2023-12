Errore Kvaratskhelia, Gazzetta: come se il Napoli si fosse fermato lì. Ora serve un esame di coscienza dei giocatori

Notizie Calcio Napoli- Sembrava un goal fatto e invece Kvaratskhelia, a tu per tu col portiere avversario, la spara clamorosa fuori per un errore imperdonabile e che avrebbe potuto indirizzare la gara in tutt'altra direzione.

Errore Kvaratskhelia, il commento della Gazzetta

"È come se il Napoli si fosse fermato lì, senza più riprendersi: specchiandosi in una bellezza che non ritrova più. E qui non ci sono streghe cattive e mele avvelenate, piuttosto servono seri esami di coscienza da parte di tutti i giocatori, ché non si può cambiare allenatore ogni “fiat”, è l'analisi de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.