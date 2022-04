Empoli-Napoli, Il Mattino: Spalletti ha già scelto chi tenere fuori a centrocampo

Notizie Napoli calcio. Domanica il Napoli torna in campo e lo farà al Castellani di Empoli. Sarà assente Lobotka per infortunio ma, secondo Il Mattino, il tecnico Spalletti ha già scelto che mediana schierare.

In realtà, già da ieri il tecnico nato e cresciuto a pochi chilometri da Empoli, a Certaldo, ha impostato il suo Napoli disegnando sui foglietti un 4-3-3 per affrontare la squadra del suo amico Andreazzoli. Non insisterà su Zielinski che è evidente che non sia in condizioni. E quindi la linea mediana sarà composta da Anguissa, Demme e Fabian. Con lo spagnolo che, contro la Roma, ha dato segnali di ripresa.