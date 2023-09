Emergenza difesa Napoli: Garcia ha scelto due nomi da adattare come difensore centrale

Calcio Napoli - Gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus hanno complicato non poco i piani di Rudi Garcia. Il Napoli è nel pieno di un tour de force in cui si giocherà praticamente ogni tre giorni. Ragion per cui, l'allenatore francese sta pensando anche a delle alternative da mettere al centro della difesa anche per far rifiatare Ostigard e Natan che oggi farà il suo debutto dal primo minuto.

Stando a quanto si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport, nel ruolo di centrale difensivo, l'allenatore francese starebbe pensando a Giovanni Di Lorenzo ed anche a Jens Cajuste. Il primo ha già giocato da difensore centrale nei suoi anni di Napoli, per lo svedese si tratterebbe di un vero e proprio esperimento.