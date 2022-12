Elogio pubblico di Sirigu a Spalletti, ecco cosa ha detto il portiere del Napoli

Ultimo allenamento prima delle festività, ieri, al Training Center di Castel Volturno per il Napoli, Salvatore Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in palestra come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Sirigu elogia Spalletti

"Il portiere è intervenuto a margine del premio USSI Sardegna: «Napoli è l'ambiente ideale per una stagione di vertice. Non parlo di classifica, sono già scaramantico, ma siamo un gruppo coeso e compatto, tutti danno il massimo e Spalletti è tra i più forti allenatori con Ancelotti e Conte». Elogio pubblico al tecnico del Napoli che approfitterà degli otto giorni dopo le vacanze per riflettere sulla formazione in attesa di aggiornamenti sugli infortunati"

