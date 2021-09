"E' uno spettacolo che gli appartiene per intero", l'elogio unanime dei quotidiani a Spalletti dopo Samp-Napoli

Napoli calcio - Tutti i maggiori quotidiani sportivi rendono onore a Luciano Spalletti per aver messo su un Napoli davvero molto forte in questo inizio di stagione. Ecco le pagelle per l'allenatore azzurro dopo la vittoria ai danni della Sampdoria.

Corriere dello Sport 8 - L'invenzione, stavolta, Anguissa su Silva, praticamente a uomo. Poi è uno spettacolo che gli appartiene, per intero. Gazzetta dello Sport 8 - La squadra non solo gioca benissimo, ma dà sempre l'idea di gestire la partita a piacimento. Cambio di modulo molto efficace Tuttosport 7,5 - Napoli di gioco e talento. Il merito passa soprattutto da lui.