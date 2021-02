"E' l’unico a tentare qualcosa", i quotidiani salvano solo Lozano nella disfatta di Bergamo

Napoli - Hirving Lozano è stato senza dubbio il migliore in campo ieri contro l'Atalanta. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Corriere dello Sport - 6,5. Già nel pessimo primo tempo napoletano è l’unico a tentare qualcosa, un po’ di corsa, qualche puntatina, ma niente di veramente apprezzabile. Nel secondo, passa a sinistra e segna il gol che riapre la partita. Nell’azione del 3-1, ormai esausto, non insegue Pessina che si stacca da lui per entrare in area.

Tuttosport - 6.5. Un peperino. Ci prova dal primo all’ultimo minuto, ma spesso predica nel deserto. Riapre il match con il provvisorio 2-1.

Gazzetta - 6,5. Scatta un numero di volte impressionante, ma lo servono poco. Appena la squadra si sveglia lui è il riferimento