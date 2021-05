"E' inutile fare calcoli", Gattuso non vuole sentire parlare di Juve e rivali Champions: lanciato un messaggio alla squadra

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla concentrazione che in questo momento c'è in casa Napoli. Nessuno vuole distrarsi in calcoli utili per la zona Champions. Gattuso a tal proposito è stato chiaro con la squadra nell'allenamento di ieri.

Rino Gattuso

FIORENTINA-NAPOLI: IL MESSAGGIO DI GATTUSO

Il quotidiano scrive: "E’ inutile fare calcoli, perché la vera finale in prospettiva Champions è proprio la gara di domenica in casa della Fiorentina: Gattuso sta schiacciando su questo tasto da quando si è conclusa la sfida con l’Udinese. Lo ha fatto anche ieri, nel corso della seduta di allenamento, alla quale non ha partecipato Koulibaly, ancora alle prese con le terapie e lavoro in palestra, utile a risolvere il problema muscolare che lo ha colpito al termine della sfida contro il Cagliari dello scorso 2 maggio".