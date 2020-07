"E così non mi piace, non va bene, non si fa", lunga strigliata di Gattuso alla squadra: il secondo tempo di Bologna non è stato gradito

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il secondo tempo di Bologna, ma anche quello di Bergamo, gli errori con il Milan sotto porta: Gattuso ha presentato il conto, lo ha fatto alzando la voce, affinché sentissero tutti - persino i bagnanti di Castel Volturno, verrebbe da dire - ed entrando nel dettaglio di interpretazioni blande, prive di mordente e di impatto: «E così non mi piace, non va bene, non si fa». Messaggio diretto, per toccare le corde giuste, ed uscire dagli equivoci che hanno prodotto la “pareggite” negli ultimi centottanta minuti e oscurato quel processo evolutivo che guarda lontano, ben al di là dell’ottavo di finale di Champions".