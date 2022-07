CorSera - De Laurentiis non molla Dybala: ingaggio da 6 milioni e non solo, tre carte per convincerlo

Calciomercato Napoli. La Roma è balzata in pole position per Paulo Dybala, ma il Napoli non molla la presa e sogna ancora il colpo grosso, L'argentino prenderà una decisione a breve per iniziare la sua nuova avventura post Juventus.

Dybala

Dybala Napoli, piano De Laurentiis

Di Dybala ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere della Sera, svelando il piano di De Laurentiis per convicere la Joya ad accettare il progetto azzurro: