Dybala-Napoli, Gazzetta: ecco perché la trattativa non andò a buon fine lo scorso luglio

"Ha preferito Roma allo stadio di Diego" scrive la Gazzetta dello Sport riferendosi a Paulo Dybala che in estate sembrava poter indossare la maglia azzurra del Napoli dopo essere andato in scadenza contrattuale con la Juventus. La Joya scelse poi di sposare il progetto Roma con Josè Mourinho. L'argentino, dopo un inizio non semplice, ora è tornato ad essere decisivo per la gioia dei sostenitori romanisti.

Retroscena Dybala Napoli

La Gazzetta dello Sport dedica un piccolo spazio a quella trattativa tra il Napoli e Paulo Dybala messa in piedi nella scorsa sessione di calciomercato. probabilmente, sostiene Gazzetta, quella trattativa a luglio non decollò perchè nessuna delle parti voleva questa soluzione. Sta di fatto che il Napoli decise di virare ad occhi chiusi su Giacomo Raspadori che in azzurro sta facendo davvero molto bene in termini di rendimento grazie alla sapiente guida di Luciano Spalletti.



