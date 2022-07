Dybala al Napoli? Ecco dove giocherebbe con Spalletti: attacco super! | GRAFICO

Calciomercato Napoli. Si infiammano le trattative attorno a Paulo Dybala. L'attaccante argentino, svincolato dalla Juventus, è una suggestione anche per il Napoli nonostante le difficoltà e le cifre per un'operazione del genere.

Dybala-Napoli, dove giocherebbe?

Ad oggi il futuro di Dybala è ancora incerto, con Inter e Milan (oltre al Manchester United) che sono pronte a duellare per la Joya: i suoi procuratori hanno chiamato anche il Napoli per sondare la disponibilità alla trattativa, ma i costi elevati sembrano frenare il sogno dei tifosi azzurri.

Intanto La Gazzetta dello Sport ha ipotizzato l'attacco di Spalletti ne caso in cui Dybala arrivasse in azzurro: 4-2-3-1 confermato con l'argentino alle spalle di Osimhen e con Kvaratskhelia e Lozano sui lati. Sognare non costa nulla, ma di certo si tratterebbe di uno degli attacchi più completi di tutta la prossima Serie A.

