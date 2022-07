E' stato Dybala a cercare il Napoli e non viceversa: la Joya spazientito dall'Inter | ESCLUSIVA

Su Paulo Dybala ed il Napoli abbiamo letto di tutto e di più nelle ultime 48 ore. Pur rispettando il lavoro degli altri autorevoli colleghi che hanno rilanciato l'indiscrezione, vanno però fatte alcune precisazioni sempre per fare corretta informazione senza dover leggere un domani la solita frase "Napoli, sfuma il colpo Dybala" o giù di lì.

Paulo Dybala

E allora, prima domanda: è vero che c'è stato un contatto tra Dybala e il Napoli? Sì, ma non è stato Giuntoli a cercare l'entourage dell'argentino. Piuttosto è stato il contrario. Paulo è abbastanza spazientito dal temporeggiare dell'Inter, si sarebbe aspettato una chiusura più veloce ed invece si ritrova al 4 di luglio senza sapere dove andrà a giocare. La notizia Napoli è stata fatta trapelare da chi assiste la Joya per mandare un messaggio chiaro a Marotta. Sono cose vecchie come il mondo nel calcio. Almeno pagassero il Napoli per la pubblicità gratuita visto che viene tirato in ballo sempre. Anche su nomi mai cercati.

Dybala piace al Napoli? Certo, ma a chi non piacerebbe avere in squadra uno così. E' questo il pensiero che trapela da Castel Volturno, ma il sogno inizia e finisce qui. Una trattativa per Dybala farebbe perdere credibilità verso quei calciatori lasciati andare a parametro zero o che hanno contratto in scadenza tra un anno. Se, facciamo un esempio, il Napoli offrisse a Dybala 12 lordi (escluse commissioni, bonus alla firma e altro) come dovrebbe sentirsi uno come Koulibaly a cui è stato proposto di decurtarsi ingaggio perchè monte ingaggi è alto? Discorso analogo anche per Mertens che si è visto rispedire al mittente la mail con quelle cifre perchè ritenute fuori dai nuovi parametri del club. Il sogno di mercato ci sta, ma guai a perdere di vista la realtà.

