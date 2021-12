Dubbio Osimhen per la Coppa d'Africa! CorSport: controllo il 30-31 dicembre, il destino è nelle mani dei medici

Koulibaly, Anguissa e Ounas sono partiti, come tutti i loro compagni, per le festività natalizie, ma il loro rientro non sarà previsto per la gara contro la Juventus, l’assenza dei tre durerà molto di più. Dopo Santo Stefano voleranno in ritiro, si prepareranno per la Coppa d’Africa in programma in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, torneranno in Italia solo al termine del percorso delle rispettive Nazionali. E Victor Osimhen? Ne parla il Corriere dello Sport.

Ultime notizie Napoli

Dubbio Osimhen per la Coppa d'Africa