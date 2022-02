Doveri con lo zaino dell'Inter, Gazzetta: applausi a Spalletti che scaccia con l'ironia ogni tipo di dietrologia

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport applaude l'ironia di Luciano Spalletti che, a precisa domanda sullo zaino interista dell'arbitro Doveri all'aeroporto, ha risposto con una simpatica battuta. La reazione dell'allenatore del Napoli è stata dunque ironica e senza alcun tipo di polemica o dietrologia.

"Sui social gira una foto, la cui veridicità è tutta da stabilire, in cui l’arbitro Doveri, che oggi fischierà la sfida del Maradona, in aeroporto porta uno zaino dell’Inter. Luciano Spalletti in maniera saggia stronca ogni dietrologia con una battuta: «Mi risulta che Doveri sia stato poi bloccato dalla Guardia di Finanza, e dentro lo zaino siano state ritrovate delle mozzarelle…». Applausi a Luciano che vola alto con l’arma dell’ironia".