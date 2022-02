Dove guarderà Inzaghi Napoli-Inter? Il CorSport svela la postazione del tecnico interista

Notizie calcio Napoli - Dove guarderà la partita Napoli-Inter Inzaghi? L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela dove sarà l'allenatore interista che, lo ricordiamo, non potrà sedere in panchina al Maradona perchè squalificato per una giornata dopo i fatti del derby di Milano. Inzaghi sarà comunque presente all'impianto sportivo di Fuorigrotta e sarà in stretto contatto con la panchina.

