Dov'è Benitez? Repubblica: il ritorno di Rafa è impossibile, non gode delle simpatie di un dirigente del Napoli

Ultime notizie Napoli - De Laurentiis potrà dedicarsi al nuovo Napoli, ma dipende partecipazione alla Champions o alla Europa League, il dislivello di 40 milioni deciderà il mercato. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"Aldilà dei tweet di elogi dopo le ultime vittorie, i rapporti tra presidente e Gattuso si limitano a gelidi saluti. Tutto è cominciato dopo la sconfitta di Verona, il presidente non seppe nascondere il suo malumore. Altri sono andati oltre annunciando l’arrivo di Benitez, nome impossibile, perché non gode delle simpatie di Andrea Chiavelli, dirigente che conta molto. Sono passati 65 giorni, dov’è Benitez? Gattuso non l’ha visto bussare alla sua porta, ma non ha neanche letto un rigo di smentita a una notizia palesemente gracile e lasciata circolare"