Dott. Tarro: "Calcio, non capisco perchè non si possa tornare allo stadio. Andrei subito a vedere il Napoli"

Serie A - Giulio Tarro, noto virologo meridionale, in una intervista rilasciata al quotidiano Libero, si dice fiducioso per la ripresa del campionato di calcio in Italia: "Non capisco perché la gente non possa tornare allo stadio: basterebbe rispettare il metro di distanza, come al bar o al ristorante, e indossare la mascherina. Secondo me, se riprenderà il campionato, si potrebbe andare subito a vedere le partite, a patto di non abbracciarsi, ovviamente", riferisce Tarro.

Tarro poi risponde ad un'altra domanda. Davvero andrebbe allo stadio a vedere il Napoli? "E perché non dovrei? Se vale il metro di distanza…".