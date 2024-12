Doppio play e chance a Rafa Marin: tutti i dubbi di Conte per la Coppa Italia

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a quelle che potrebbero essere le scelte di Antonio Conte per Lazio-Napoli in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia:



"In mediana appare sicura la presenza di Billy Gilmour, resta da individuare con chi dividerà i compiti. Conte deve decidere se riprovare il doppio play puntando su Lobotka oppure se dare spazio ad Anguissa o Folorunsho, alla ricerca di una chance dal primo minuto. Valutazioni pure in difesa: l’allenatore sta pensando se schierare Rafa Marin o Juan Jesus, al posto di uno tra Rrahmani e Buongiorno".