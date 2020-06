"Dobbiamo sputare veleno", Gattuso sprona tutto il gruppo: crede nella rimonta alla zona Champions

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli: "Sognare è l’unico modo per trovare le motivazioni e provarci. Il quarto posto dell’Atalanta è lontano e per raggiungerlo ci vorrebbe qualcosa in più di una semplice impresa. «Dobbiamo sputare il veleno», ha detto Rino Gattuso, riferendosi alla ripresa del campionato, l’allenatore, che ha spronato la squadra a dare tutto quanto è nelle proprie possibilità. Non sarà semplice, comunque. Quella del quarto posto resta un’ambizione tosta anche perché il calendario da qui alla fine sarà durissimo per entrambe. Il Napoli ha l’obbligo di vincerle tutte o quasi e molto dipenderà, soprattutto, dall’andamento dell’Atalanta e dalle condizioni di forma della squadra di Gasperini, oltre che dalla Roma che è al quinto posto ed ha sei punti di vantaggio sul Napoli".