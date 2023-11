Disastro Natan al Bernabeu, CorSport: la colpa è di chi l'ha preso pensando potesse sostituire Kim in Europa

Napoli Calcio - La prova del difensore brasiliano Natan al Bernabeu non è stata certamente delle migliori. Ha sbagliato tanto, soprattutto in occasione delle reti di Bellingham e di Paz quando poteva e doveva uscire prima a contrastare il giovane calciatore del Real Madrid. Il Corriere dello Sport più che con Natan, se la prende con chi lo ha portato a Napoli pensando fosse subito pronto per rimpiazzare un gigante come Kim.

Real Madrid Napoli 4 2

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport: