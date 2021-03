Diritti tv, Gazzetta: il Napoli ha votato per la vendita immediata a Dazn

Ultime Serie A - Tutto come previsto: l’assemblea di Lega di ieri è stata il replay di quella della scorsa settimana. Stesso sviluppo della discussione sui diritti tv e stessi numeri alla votazione chiamata dal presidente Dal Pino: 11 favorevoli e 9 astenuti. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"La maggioranza necessaria alla delibera e dunque all’assegnazione dei pacchetti è di 14 club: niente di fatto, lo stallo prosegue. Una novità però c’è stata: al centro del dibattito è tornata la questione della partnership con i fondi, ultimamente esclusa dal tavolo e prima ancora sostenuta all’unanimità.

Sono gli 11 che anche ieri hanno votato per il sì alla vendita immediata: Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Verona, Milan, Napoli, Parma e Udinese, oltre alle tre Juventus, Inter e Lazio. La proposta di Dazn, 840 milioni per i prossimi tre anni, ha il gradimento di molti altri club, anche tra i nove che si astengono per strategia: Roma, Sampdoria, Torino, Sassuolo, Spezia, Benevento, Bologna, Crotone e Genoa"