Di Lorenzo uomo in più, l'elogio di Gazzetta: è l’unico in Serie A ad aver sfondato i 3000 minuti in campo

Ultime calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo è l’uomo in più del Napoli, numeri alla mano secondo la Gazzetta dello Sport. Vi proponiamo un breve stralcio del focus dedicato al calciatore azzurro:

“È l’unico giocatore del campionato ad aver superato il muro dei tremila minuti in campo in stagione. Neanche i portieri sono stati in campo tanto. Unica eccezione il 22 settembre scorso a Lecce, allora Carlo Ancelotti, sostenitore del turn over più spinto, lo lasciò per l’unica volta in panchina. Si sta rivelando una delle poche certezze nel Napoli schizofrenico di questa stagione. Da Cristiano Ronaldo a Mané, da Haaland a Griezmann, Di Lorenzo ha marcato gli attaccanti che vanno per la maggiore in Champions e non ha sofferto il salto di qualità”