Di Lorenzo si candida come nuovo capitano, Spalletti lo terrà in considerazione

Con l'addio di Capitan Insigne e con la possibile cessione di Koulibaly, ci sarebbe da assegnare la fascia di capotano. Secondo Repubblica uno dei principali candidati è Giovanni Di Lorenzo.

Nelle ultime due stagioni è parecchio cresciuto Giovanni Di Lorenzo, che soprattutto dopo il trionfo con l’Italia agli Europei ha fatto sfoggio di personalità e autorevolezza.

Il difensore è stato protagonista di recente in Nazionale di un duro faccia a faccia con Lionel Messi, durante la sfida contro l’Argentina.

Sicuramente l’episodio non è sfuggito e Spalletti, che in caso di addio di Koulibaly terrà in considerazione l’azzurro anche nella corsa per la fascia di capitano.