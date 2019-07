Di Lorenzo show, CorSport: col Liverpool non ce n'è stato per nessuno! In futuro potranno essere guai per ogni tipo di oppositore

È un Giovanni Di Lorenzo in rapida ascesa quello che ha notevolmente impressionato nel test col Liverpool campione d’Europa. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Attento, tempestivo, addirittura a tratti imperversante in una corsia, la destra, dove non ce n’è stato per nessuno. Capace di arginare, ripartire e crossare con estrema precisione e come se niente fosse, facendo intendere d’essere già a buon punto. Recuperando poi quel 30 percento di condizione tuttora mancante, in futuro sarebbero guai per ogni tipo di oppositore. Prime perplessità dunque prontamente respinte”