Di Lorenzo l'arma in più della Nazionale: “Mancini è riuscito a creare un gruppo unito. Cosa ci chiede? Due cose...”

Ultime calcio - Nella Nazionale di tutti, la Nazionale senza blocchi, la Nazionale del gruppo, c'è posto anche per Giovanni Di Lorenzo. Lui che in azzurro era arrivato da gregario, in punta di piedi, ma che in questo Europeo è diventato protagonista. Non solo per l'infortunio di Florenzi alla fine del primo tempo della gara contro la Turchia, perché la maglia da titolare l'ha conquistata con i suoi mezzi. Diciamo così: Florenzi - che è tornato in gruppo ieri - gli ha fatto l'assist, ma il gol lo ha segnato Di Lorenzo. E infatti Mancini dorme tranquillo. Non c'è bisogno di mettere fretta al terzino del Psg, perché adesso la fascia destra è in mani sicure, quelle di Giovanni: «Mancini è riuscito a creare un gruppo unito, sano. In Nazionale si sta bene, lavoriamo bene e questo poi si vede anche in campo: gran parte di questo è merito del mister, che ha creato un gruppo che rema tutto dalla stessa parte. Più si va avanti e più le squadre sono forti, però l'approccio è sempre il solito. Il mister ci chiede sempre le stesse cose: di divertirci e giocare con coraggio ed entusiasmo. Questi sono gli elementi fondamentali che deve avere una squadra. Qualsiasi avversario affrontiamo cerchiamo sempre di fare il nostro gioco», ha concluso Di Lorenzo, come riporta Il Mattino.