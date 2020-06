Di Lorenzo cancella Cristiano Ronaldo, i complimenti dei quotidiani: "Non gli concede nulla e deve anche cavarsela da solo"

Ultimissime Napoli - Grande prestazione anche di Giovanni Di Lorenzo che ieri ha praticamente annullato Cristiano Ronaldo. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta 6,5 - Di base gli tocca Ronaldo, ma la sua maestà è vagolante, forse stordito dalle indicazioni di Sarri. Di Lorenzo è attento, non cede alla superficialità del momento sbagliato come l'Inter. E deve cavarsela da solo. Callejon non lo aiuta.

Corriere dello Sport 7 - Tiene bene la marcatura su Ronaldo, non gli concede spazio per sganciare o trovare spazio per il tiro. l'ex Empoli non molla di un centimetro fino alla fine.

Tuttosport 6 - Ha davanti Ronaldo e inizialmente sembra patire il confronto. Poi, con il passare dei minuti, gli prende le misure.

Repubblica 6,5 - Ha il gran merito di concedere poco a CR7.

Il Mattino 7 - Sulla sua corsia la Juve spinge subito forte. L’esterno resta basso e cerca di contrastare le folate di Alex Sandro e CR7: ma quando il pallino passa al Napoli esce dal guscio con qualità.