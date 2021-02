"Devastante per letture e precisione", muro Rrahmani: pagelle da urlo per il difensore

Napoli - Splendida prova di Amir Rrahmani contro la Juventus. Il difensore è stato un autentico muro in difesa, ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta - 7 Il Napoli costruisce la vittoria sulla verticale Meret-Rrahmani & Maksimovic-Insigne. Il difensore, concede il minimo, dimostra di essere qualcuno..

Corriere dello Sport - 7,5 Sorpresa: come Nikola il serbo e forse anche meglio, considerando che la prima chiusura da applausi su Morata arriva al volo. Sicuro, disinvolto, rapido e con personalità: una serata da gran difensore, sì. E poi, beh, la ciliegina del rigore guadagnato.

Tuttosport - 7 Ritenuto un’alternativa non all'altezza del Napoli, regala una serata esente da pecche. Non solo provoca il rigore decisivo, ma nella ripresa toglie dalla testa di Morata una palla comoda da spingere in rete.

Il Mattino - 8 Portentoso, preciso, grintoso. Scherma le linee di passaggio destinate a Ronaldo, non sbagliale coperture e si procura il rigore. Devastante per letture e precisione.