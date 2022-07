Deulofeu-Napoli, Gazzetta. Gaetano può sbloccare l'affare con l'Udinese

Gianluca Gaetano all'Udinese e Deulofeu al Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude questo possibile scenario di mercato. Il centrocampista classe 2000 potrebbe essere la pedina per sbloccare l'arrivo dello spagnolo alla corte di Luciano Spalletti.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"A Beto, Success e al ritrovato Nestorovski, ripescato a sorpresa lunedì, va aggiunto un altro attaccante, considerato che Deulofeu è considerato un giocatore col quale si deve obbligatoriamente far cassa.Piace in Liga, ma pure al Napoli col quale si potrebbe chiudere la trattativa inserendo pure Gianluca Gaetano che a Sottil piace parecchio e che alla Cremonese in B ha fatto sette gol".