Deulofeu-Napoli: le cifre dell'ingaggio proposto da ADL

Calciomercato Napoli - Spuntano le cifre dell'ingaggio Deulofeu al Napoli. A pubblicarle è l'edizione odierna del Corriere dello Sport che spiega come l'attaccante spagnolo abbia praticamente scelto di giocare con la maglia azzurra la prossima stagione.

Ecco cosa scrive Corriere dello Sport:

"E allora, Deulofeu è tornato un vero uomo mercato: proposte da mezza Europa che conta; da Spagna, Inghilterra e ovviamente Italia. Cioè Napoli: Giuntoli s'è mosso in netto anticipo esattamente come per Kvaratskhelia e Olivera e la distanza sull'ingaggio è davvero minima: lo stipendio da 2,8 milioni a stagione percepito a Udine sarà leggermente ritoccato e comunque non sfonderà il tetto dei 3 milioni imposto dalla nuova politica societaria"