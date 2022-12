Demme-Salernitana, Tuttosport: operazione fattibile ma solo a due condizioni

Calcio Napoli - Tutto da decifrare il futuro di Diego Demme. Il centrocampista chiede più spazio ma in quella zona di campo c'è un calciatore indispensabile come Lobotka. Sulle tracce di Demme c'è da tempo la Salernitana ma l'accordo con il Napoli per adesso non si riesce a trovare:

"Oltre al tecnico Nicola ed al vice Barone, anche il ds De Sanctis che nei giorni scorsi aveva avuto un colloquio con Giuntoli per capire la disponibilità del Napoli a cedere in prestito Demme. Operazione fattibile, ma a due condizioni: che il calciatore accetti il trasferimento a Salerno e che il club azzurro si accolli una parte dell’ingaggio da 2,5 milioni netti a stagione".