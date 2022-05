Demme-Napoli, ipotesi di addio: Spalletti ha già in mente il sostituto

Notizie Napoli calcio. Diego Demme è tra i giocatori azzurri che ha trovato meno spazio nell'ultima stagione sotto la guida di Spalletti. Prima un grave infortunio in ritiro, poi la scala gerarchia che è cambiata lasciando il tedesco nelle retrovie.

Demme Napoli

Calciomercato Napoli sostituto Demme

Per questo il futuro di Demme a Napoli è in bilico, con il centrocampista attorno a diversi rumors di calciomercato. Intanto, in caso di cessione, il Corriere del Mezzogiorno ha già individuato il tipo di sostituto richiesto da Spalletti: