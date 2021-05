De Paul-Napoli, Il Mattino: Pozzo spara una cifra monstre per il cartellino, ADL ha una speranza per chiudere subito

Napoli Calcio - Il Napoli lavora sul mercato per la prossima stagione e De Paul dell'Udinese rappresenterebbe una garanzia per qualunque allenatore dovesse prendere il posto di Gattusso alla guida del Napoli.

Come riporta Il Mattino:

"L'argentino sarebbe perfetto per giocare sia in un centrocampo a 3 che in una potenziale batteria di 2 trequartisti alle spalle di una punta. L'Udinese è bottega carissima e il prezzo fissato per De Paul non è inferiore a 60 milioni di euro. De Laurentiis spera di evitare un'asta al rialzo e riuscire a convincere i Pozzo ad abbassare le pretese (sui 35-40 milioni)".