Capello: "Manolas-Koulibaly? Con un paio di altri rinforzi il Napoli è molto competitivo. Se la Juve prende De Ligt è finita"

Ultimissime calcio Napoli. Fabio Capello, ex allenatore del Milan e della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

“De Ligt è il più forte difensore in circolazione, ti consente di difendere a due liberando gli esterni. Come nell’Ajax. Se la Juve prende De Ligt è finita. Di nuovo. E si passa direttamente alla stagione successiva. Senza, beh, se non dovesse arrivare all’olandese allora il percorso di avvicinamento delle altre potrebbe segnare un punto positivo.

Sia chiaro, quando parlo delle altre mi riferisco esclusivamente a Napoli e Inter. Milan, Roma e Lazio non partecipano alla corsa al titolo per evidenti ritardi tecnici e blocchi finanziari...

Leggo di Manolas da Carlo Ancelotti. Con lui e Koulibaly, oltre a un altro paio di rinforzi di qualità, il Napoli diventa molto competitivo”