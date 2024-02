De Laurentiis vuole un Napoli all’altezza delle grandi d’Europa, ieri ha mandato un messaggio chiaro

Ultime notizie Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport a sulla lunga conferenza stampa del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive il quotidiano sulla conferenza del presidente del Napoli:

"De Laurentiis ora vuole un Napoli all’altezza delle grandi d’Europa. Le strutture diventano fondamentali per assestarsi nell’elite, per questo ha mandato un nuovo messaggio al sindaco Manfredi. «Sullo stadio ho detto al sindaco: o ci mettiamo d’accordo nei prossimi 120 giorni o lo faccio altrove, non è la solita provocazione. Senza novità, lo costruirò ad Afragola». Afragola diventa zona ambita: è tra le due aree in cui il presidente immagina di costruire anche il nuovo centro sportivo"