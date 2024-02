L'ultimatum di De Laurentiis a Mazzarri nel colloquio post Napoli-Genoa: cosa ha detto il patron all'allenatore

Aurelio De Laurentiis ha lanciato un ultimatum a Walter Mazzarri dopo Napoli-Genoa. Il presidente ha avuto infatti un colloquio con l'allenatore. La classifica degli azzurri è peggiorata e la zona Champions si allontana sempre di più. Il presidente ha lanciato dunque un messaggio chiaro al tecnico.

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport sull'ultimatum dato a Walter Mazzarri:

"Dopo il pareggio di sabato contro il Genoa, De Laurentiis e i dirigenti hanno avuto un lungo confronto con Mazzarri, dal quale - di fatto - è arrivato l’ultimatum presidenziale: serve una prestazione da squadra vera contro il Barcellona per andare avanti insieme, perché oggi il passaggio ai quarti di finale di Champions resta l’unico obiettivo ancora vivo e reale per la squadra campione d’Italia, che in campionato continua a collezionare brutte figure e a viaggiare sulla soglia del peggior torneo post scudetto della storia italiana. Parola al campo, dunque. Almeno per altri 90’. Ma senza segnali di vita, il Barcellona sarà il capolinea del Mazzarri bis".