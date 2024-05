De Laurentiis torna da Ibiza, c'è la data: indizio per Conte?

Napoli - Quando torna De Laurentiis da Ibiza? Il presidente del Napoli alle isole Baleari per un po' di relax e dove continua la trattativa per assicurare al suo club il nuovo allenatore, Antonio Conte.

Conte-Napoli, indizio di ADL sul suo ritorno da Ibiza

E' Il Mattino che svela la data del rientro da Ibiza a Napoli del presidente De Laurentiis che, secondo i colleghi, ha prenotato un posto sul volo di ritorno dall'isola spagnola in partenza venerdì per fare ritorno in Italia. I tifosi ora sognano, un possibile indizio per il closing di Conte al Napoli? Staremo a vedere nelle prossime ore.