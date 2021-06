De Laurentiis sceglie il nuovo allenatore del Bari

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica Bari riporta le ultime notizie in merito al nuovo allenatore dei pugliesi:



"È il giorno di Michele Mignani come nuovo allenatore del Bari. Dopo l’incontro dell’altra sera con il direttore sportivo Ciro Polito, si attende soltanto l’annuncio ufficiale di un accordo che di fatto già c’è.

Firmerà un contratto annuale, con rinnovo automatico in caso di promozione in B. Con lui arriverà nel ruolo di vice Simone Vergassola, ex giocatore di Siena, Torino e Sampdoria, con lui anche la scorsa stagione a Modena, dove si sono qualificati per i playoff".