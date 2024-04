Dietrofront De Laurentiis, niente ritiro punitivo dopo colloquio con Calzona e Di Lorenzo: il retroscena

Niente ritiro punitivo per il Napoli che continuerà ad allenarsi regolarmente a Castel Volturno. Aurelio De Laurentiis fa dunque dietrofront sulla sua decisione, presa a caldo dopo Empoli-Napoli, di portare la squadra in ritiro tutta la settimana in vista del prossimo match contro la Roma. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dà ulteriori dettagli su questa decisione del presidente.

Ritiro punitivo Napoli: retroscena De Laurentiis

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito al dietrofront di Aurelio De Laurentiis sul ritiro punitivo: